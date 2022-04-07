23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor

ADANA (AA) - 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin üçüncü haftasında dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festival, yeni haftasında, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde Tiyatro Sanat Değirmeni'nin "İyi Kötü Çirkin" oyunuyla perdelerini açacak.

Festival kapsamında, Tiyatro Sanat Değirmeni, Proje No2 ve Perde Sanat Tiyatrosu ile Eskişehir ve Bursa büyükşehir belediyesi şehir tiyatrolarının oyunları, 11-17 Nisan tarihlerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "V. Frank", Proje No2'nin "Acı Kaybımız", Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Misafir" oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde, Perde Sanat Tiyatrosunun "Thom Pain–Hiçbir şey" adlı oyunu da Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık'ın yer aldığı "İyi Kötü Çirkin" eserinde, iyilik ve kötülük kavramı, trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "V. Frank" oyunu, insanın kaçınılmaz yazgısının, trajedisinin gerçekliğini ve yine insanın bu gerçeklikten kurtulmak için giriştiği çabanın kara komedisini sahneye taşıyor.

Lale Mansur ve Gizem Aldemir'in rol aldığı Proje No2'nin "Acı Kaybımız" oyununda ise birbirinden çok farklı hayatlara sahip iki kadının benzer hikayesi kara komedi tarzında ele alınıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönetmenliğini yaptığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyunu "Misafir"de de Almanya'dan yıllar sonra dönen Musa'nın doğup büyüdüğü topraklarda eski arkadaşları tarafından kabul edilmeyişi, yakın ve uzak çevresi tarafından dışlanmasını anlatılıyor.

Ünlü yazar Will Eno'nun kaleme aldığı "Thom Pain–Hiçbir Şey" ise "anlattıklarından öte anlatamadıklarıyla öne çıkan bir oyun" sloganıyla sahneleniyor.