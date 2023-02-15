222'inci saatte gelen mucize! Kayseri Valisi Gökmen Çiçek büyük sevinç yaşadı
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Depremin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. O sırada Kahramanmaraş'ta koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek büyük sevinç yaşadı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti.
Yapılan çalışmalar sonrası İmamoğlu, 222 saat sonra UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.
42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun ekipler tarafından kurtarıldığı haberini alan Gökmen Çiçek, görevlilerle iletişime geçerek, " Arkadaşlar Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, Allah hepinizden bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.
222'inci saatte gerçekleşen mucizevi kurtuluşun ardından haberi alan Gökmen Çiçek'in sevinci adeta gözlerinden okunuyordu.