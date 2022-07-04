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220 dönüm tarlada ekili buğday ve arpa yandı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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220 dönüm tarlada ekili buğday ve arpa yandı

DİYARBAKIR'da 220 dönüm buğday ve arpa ekili tarla, çıkan yangında zarar gördü.

DİYARBAKIR'da 220 dönüm buğday ve arpa ekili tarla, çıkan yangında zarar gördü.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, jandarma ve mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili  220 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır İtfaiye Güncel Haberler

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