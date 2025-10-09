22 Yıldır Firaride Olan Katil, Kayseri'de Yakalandı

Haberler

Kayseri'de, kasten öldürme suçundan 22 yıldır firari olan M.K., sahte kimlikle minibüste yolculuk yaparken yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki şüpheliyi tespit eden polis, M.K.'yı gözaltına aldı.

KAYSERİ'de, 2 farklı 'Kasten öldürme' suçundan 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54), başkasına ait sahte kimlikle minibüste yolculuk yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 ve 2009 yıllarında 2 farklı olaya ilişkin 'Kasten öldürme' suçundan 22 yıldır firari olarak aranan M.K.'nin kente geleceği bilgisini aldı. İncesu ilçesi Bayraklı mevkisinde yol kontrol noktasında, firarinin de içinde olduğu minibüs durduruldu. Minibüstekilerin kontrolünde, durumundan şüphelenilen M.K., yakalanıp İncesu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izi kontrollerinde M.K.'nin başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
