Haberler

22 Yıldır Firari Olan Katil Kayseri'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, kasten öldürme suçundan 22 yıldır aranan M.K., minibüste yolculuk yaparken sahte kimlikle yakalandı. Emniyet, firarinin başkası adına düzenlenmiş kimlikle seyahat ettiğini belirledi.

KAYSERİ'de, 2 farklı 'Kasten öldürme' suçundan 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54), başkasına ait sahte kimlikle minibüste yolculuk yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 ve 2009 yıllarında 2 farklı olaya ilişkin 'Kasten öldürme' suçundan 22 yıldır firari olarak aranan M.K.'nin kente geleceği bilgisini aldı. İncesu ilçesi Bayraklı mevkisinde yol kontrol noktasında, firarinin de içinde olduğu minibüs durduruldu. Minibüstekilerin kontrolünde, durumundan şüphelenilen M.K., yakalanıp İncesu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izi kontrollerinde M.K.'nin başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.