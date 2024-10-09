22 Yıl Sonra Yakalanan Cinayet Zanlısı Antalya'da Tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 28 Kasım 2002'de Burunsuzlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.P. (23) ile M.P'yi (38) av tüfeğiyle öldürüp olay yerinden firar eden O.Y'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, ekiplerce Antalya'nın Akseki ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.