22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken sırtından bıçakla yaraladığı için 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran'ın (19) yargılanmasına başlandı. Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istenen Abdulkadir Ahmadi, eşinin ve kızının sürekli kendisine yalan söyleyerek dışarı çıkmasına kızdığını ileri sürerek, "Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım" dedi. Tolga Daşkıran ise tek amacının eşini ve kızını bıçaklayan Ahmadi'yi durdurmak olduğunu ifade etti.

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemede ifadesi alınan sanık Abdulkadir Ahmadi ise eşi ve kızını kendisine yalan söylediklerini, kendisinden habersiz dışarı çıktıklarını öne sürerek, "Onları çıkmamaları için uyardım ama beni dinlemiyorlardı. Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçakla vurmuş bulundum. Daha sonra gelip bana saldırdılar, birisi beni bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin'i bıçakladığımı kabul etmiyorum" diye konuştu.