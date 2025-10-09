Haberler

22 Yıl Firar Eden Cinayet Zanlısı Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonla iki cinayetten aranan 54 yaşındaki M.K. 22 yıl sonra cezaevine teslim edildi. Firari zanlı, sahte kimlik kullanırken yol kontrol noktasında yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki cinayetin zanlısı olarak aranan firari 22 yıl sonra cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari cinayet zanlısı olduğu iddia edilen M.K'nin (54) bir minibüsle kente geleceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Bayraklı mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdukları minibüste M.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemler sırasında yapılan parmak izi kontrolünde, M.K'nin başkasına ait sahte kimlik kullandığı, 2003 ve 2009 yıllarında işlediği iki ayrı cinayetten dolayı da "adam öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından arandığı belirlendi.

Zanlı, 22 yıl sonra yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
