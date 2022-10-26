22 Yıl Beklediği Böbrek, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 22 Yaşındaki Gençten Geldi

İzmir'de diyaliz hastası 44 yaşındaki Şaban Şanlı’nın 22 yıldır beklediği böbrek bağışı, trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki bir gençten geldi. Gençliği diyalizde geçen, böbrek nakli ile makineli yaşamdan kurtulan Şanlı, “Bana hayat veren kahramanım için her gün dua ediyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları telafi etmeye çalışacağız” dedi.

İzmir'de diyaliz hastası 44 yaşındaki Şaban Şanlı'nın 22 yıldır beklediği böbrek bağışı, trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki bir gençten geldi. Gençliği diyalizde geçen, böbrek nakli ile makineli yaşamdan kurtulan Şanlı, "Bana hayat veren kahramanım için her gün dua ediyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları telafi etmeye çalışacağız" dedi.

İzmir'de Deniz Şanlı (42) ile evlenip yuva kuran oto elektrikçisi Şaban Şanlı'ya ilk bebekleri dünyaya geldiği dönemde yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu ve diyaliz tedavisine başlanacağı söylendi. Baba olma sevincini doyasıya yaşayamadan haftanın üç günü 4'er saat diyalize bağlanmak zorunda kalan Şanlı çalışamaz hale geldi, işini bıraktı. Tam 22 yıl bu rutinle hayatını geçiren Şanlı'ya, geçen 20 Eylül'de bağış haberi geldi.

Trafik kazası geçirip beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlanırken, böbreklerden birinin alıcısı ise Şaban Şanlı oldu. İzmir'deki özel bir hastanede yapılan operasyonun ardından taburcu olan Şaban Şanlı, 22 yıllık bekleyişin ardından 22 yaşındaki bir gencin böbreğiyle makineli yaşamdan kurtuldu.

"GENÇLİĞİM DİYALİZDE GEÇTİ"

Yaşadıklarını ve ameliyat sonrası duygularını anlatan Şaban Şanlı şunları kaydetti:

"22 yaşındaydım. Evlendim, bir kızımız dünyaya geldi. Ama daha kızım eve gelmeden ben hastanelik oldum. Böbrek yetmezliği tanısıyla diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. İşimi kaybettim, rahmetli annemin evinde yaşamaya başladık. Eşim çapraz nakil için gönüllü oldu, uygun aday çıkmadı. Bir kez kadavradan bağış çıktı, benden daha uyumlu olan bir hastaya nakledildi. Yıllar bölge geçti, gençliğim diyalizde geçti. Ben de eşim, çocuklarım da pek çok şeyi yaşayamadık. Ben mahrum kaldığım gibi eşimi, çocuklarımı da her şeyden mahrum bıraktım. Ne çocuklarımı alıp gezdirebildim ne eşimi. Üç çocuğum vardı. İlk çocuğumuz kızımız 4 yaşındayken trafik kazası geçirdi, yatalak oldu. Geçen yıl koronaya yakalandı, 9 ay yoğun bakımda kaldı, kaybettik. Acısı çok büyük. Yıllarımın diyalizde geçmesi, evladımın kaybı psikolojimi bozdu. Nakilden önceki bir ay çok kötüydüm. Artık umudum kalmamıştı. Kemiklerim erimeye, damarlarım tıkanmaya başlamıştı. Yolun sonuna geldim, diye düşünüyordum. 1 ay mı, 2 ay mı yaşarım, diyordum. 20 Eylül'de kaderim değişti. Bu bağış beni diyalizden kurtardı. Bundan sonra eşim ve çocuklarımla yaşayamadığımız yılları telafi etmeye çalışacağız. Bana hayat veren gencin acılı ailesine minnettarım, sabırlar diliyorum. Hayat kahramanıma her gün dua ediyorum. Eğer yaşayacak, eşime çocuklarıma yaşatacak bir hayatım varsa o isimsiz kahramanım sayesinde olacak."

"HEMEN UYUM SAĞLADI"

Şaban Şanlı'nın çok uzun süredir bağış böbrek beklediğini belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "Hastamız çok uzun yıllar diyalize girmiş bir hasta olmasına karşın nakledilen böbrek hemen uyum sağladı. Hastanın bu süreçte kendine iyi bakmış olması, genel sağlık durumunun iyi olması, vericinin genç olması, böbreğin yakın yerden gelmesi ve hiç bekletilmeden hızla ameliyatın yapılması naklin başarısında çok önemliydi. Bunlar sağlandı ve hastamız bir haftada taburcu oldu. Artık diyalizsiz bir yaşam sürecek" diye konuştu.