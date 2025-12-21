Karabağlar'da firari hükümlü yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. isimli firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari A.İ'nin (31) ilçedeki bir adrese geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından A.İ'yi yakaladı.
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında A.İ'nin "hırsızlık" suçlarından 22 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
