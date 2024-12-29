22 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, hakkında 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.G'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'yi (36), merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel