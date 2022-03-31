22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı - Haberler

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22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
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22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 38 suçtan kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 38 suçtan kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. Alp'in 5 yıl boyunca ağabeyi nin kimliğini kullandığı belirlendi.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, 38 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık, yağma, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, dolandırıcılık, dokunulmazlığının ihlali ve hakaret gibi 23 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp'in ilçeye geldiğini belirledi. 5 yıldır aranan Alp, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Muammer Alp'in üzerinde yapılan aramada ağabeyi Yıldıray Alp'e ait kimlik kartı bulundu. Alp'in 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.Bilgisine başvurulan Yıldıray Alp kimliğinin kardeşinde olduğunu bilmediğini, kaybettiğini sandığını anlattı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muammer Alp tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Araştırma, Jandarma, Hisarcık, Reşadiye, Güncel, Haberler

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