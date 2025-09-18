Haberler

22. Çin-ASEAN Fuarı ve İş Zirvesi Nanning'de Başladı

22. Çin-ASEAN Fuarı ve İş Zirvesi Nanning'de Başladı
Güncelleme:
22. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi, Çin'in Nanning şehrinde başladı. Fuarda, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen son teknoloji ürünleri sergilendi.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- 22. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi çarşamba günü Çin'in güneyinde Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de kapılarını açtı. Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen fuarda sergilenen son teknoloji ürünler ilgi çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
