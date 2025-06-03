22. Altın Boğa Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

22. Altın Boğa Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
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İstanbul Erkek Lisesi tarafından düzenlenen 22. Altın Boğa Kısa Film Festivali'nde 'Yüzmek İçin Fazlasıyla Kirli' filmi birinci oldu. Toplamda 250 film başvurusu yapıldı.

İstanbul Erkek Lisesi tarafından 22 yıldır düzenlenen "Altın Boğa Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma kurulundan yapılan açıklamaya göre, birincilik ödülünü Bahar Karaca ve Irmak Güven'in yönettiği "Yüzmek İçin Fazlasıyla Kirli" filmi aldı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festivale, 50'si Türkiye, 200'ü ise yurt dışından toplam 250 film başvurusu yapıldı.

Film gösterimlerinin yanı sıra "Fulya Kalfa", "Funda Kayacık" ve "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" film ekibinin katılımıyla da söyleşiler düzenlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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