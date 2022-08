212 Photography Istanbul, 6 Ekim'de başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla bu yıl 5'inci kez düzenlenen "212 Photography Istanbul", 6-16 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Festival bu yıl takipçilerini fotoğraf odağında kurgulanan farklı disiplinlerin de dahil olduğu içerikler ve İstanbul'u kapsayan programıyla ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında sergiler, atölyeler, söyleşiler, paneller, film gösterimleri ve portfolyo incelemelerinin yanı sıra yayıncılık, dans, müzik, gastronomi gibi farklı başlıklarda programlara yer verilecek.

15 farklı mekanda 60'ın üzerinde sanatçının 500'ün üzerinde eserinin görülebileceği festivalde, fotoğrafın yanı sıra geçen sene olduğu gibi yeni medya, video sanatı, heykel ve daha pek çok farklı yaklaşım izleyicilerin beğenisine sunulacak.

212 Photography Istanbul kamusal alanları da festivale dahil ediyor

212 Photography Istanbul, 5'inci yılında İstanbul'un iki yakasına yayılan etkinlikleri ile şehrin farklı noktalarını festivale dahil etmeye devam ediyor.

Ana mekanları Akaretler Sıraevleri ve Yapı Kredi bomontiada olan festivalde bu yıl, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, St. Benoit Kilisesi, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Taksim Sanat, Institut Français, Yeldeğirmeni Sanat, ALAN Kadıköy, paralel mekanlar arasında Evin Sanat Galerisi, Kalyon Kültür, ArtON, Koli Art Space ve Galeri Zilberman gibi pek çok lokasyonda sanatseverler ağırlanacak.

Bu yıl festival programı meydanlarda düzenlenecek sergiler ile kamusal alana da yayılacak. Bu noktalardan birinde düzenlenecek sergide Fred Mortagne, Can Görkem ve Lanna Apisukh'un sokak kültürünün dünyanın dört bir yanında önemli bir parçası olan "kaykay" temalı fotoğrafları sergilenirken, kaykaycıların buluşma noktası olan alanda spor fotoğrafçılığının önemli isimlerinden biri olan Mine Kasapoğlu ve kaykaycı Adem Ustaoğlu ile atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Sanatçı, mimar ve emekli kaykaycı Sinan Logie tarafından bu sergiye özel hazırlanan platform üzerinde hem kaykaycılar zaman geçirebilecek hem de sergide bulunan eserler görülebilecek.

Festivale uluslararası birçok isim konuk olacak

212 Photography Istanbul'un 5'inci yılında fotoğraf disiplininden yola çıkarak bu ifadeye çağdaş bir yaklaşım getiren Hollandalı küratör ve tasarımcı Erik Kessels, görsel dünyasını geleneksel belgesel yöntemlerinin dışına çıkıp farklı teknikleri harmanlayarak sunan Macar fotoğrafçı Kata Geibl, Körfez'deki yaşamlarını kendilerine özgü hiperrealistik bakışları ile serilere dönüştüren ikili Christto & Andrew, fotoğrafçı Felix R. Cid, kariyeri boyunca Sony World Photography Award ve HasselbladWın Master unvanı gibi birçok ödül ve onura layık görülen Tina Signesdottir Hult, doğada yer alan güzellikleri fotoğraflayarak hikayelerini farklı bir görsel dille anlatan Aimee Hoving, eski bir sinema seti ressamı olan ve bu deneyimini fotoğraf, heykel, performansın kesiştiği mekana özgü müdahalelerle fotoğraf pratiğine taşıyan Lorenzo Vitturi ve İrlandalı gezginleri fotoğraflayan Amerikalı fotoğrafçı Joseph-Philippe Bevillard yer alacak.

Sergiler

Fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından biri olan Magnum Photos, 75'inci yılına özel sergisiyle festivalde ziyaretçilerle buluşacak.

Chien-Chi Chang, Stuart Franklin, Larry Towell, Olivia Arthur, Steve McCurry, Eve Arnold, Rene Burri, Hiroji Kubota, Cristina Garcia Rodero, Marc Riboud, Werner Bischof, Dennis Stock, David Seymour, Paolo Pellegrin ve Peter van Agtmael'in yer alacağı sergide, 15 eser görülebilecek.

Sergide, 20'nci ve 21'inci yüzyılın en iyi fotoğraflarının arkalarındaki hikayeler ve süreçler, tarihsel bir bakış açısı ile anlatılacak.

Bu sene festivalde, tematik sergilerden oluşan geniş çaplı bir seçki de ziyaretçilerle buluşacak. "Dostlarımız, Hayvanlar" (Our Dearest Friends, Animals) sergisinde, 20'ye yakın sanatçı yer alacak. Sergide, fotoğraf dünyasının öncü isimlerinden William Wegman, Walter Chandoha, Martin Parr, Hellen van Meene, Tim Flach, Martin Usborne ve Ralph Hargarten'in eserleri bulunuyor.

Yerden metrelerce yükselerek insanın ve doğanın iç içe geçmiş halini daha önce görülmemiş biçimde görüntülendiği "Kayıp Manzaralar" (Lost Landscapes) sergisinde, iklim krizi ve çevre sorunları, drone fotoğrafları üzerinden farklı bir yaklaşım ile ele alınacak.

Aynı zamanda Benek Çinçik'in içerik tasarımıyla gerçekleşecek söyleşi programında doğanın tahribatı ve eko-kriz gibi güncel konular tartışmaya açılacak. Bu kapsamda Deniz Tortum ve sanatçı Kathryn Hamilton'un birlikte yönettikleri Our Ark, festival tarihleri boyunca izlenebilecek.

St. Benoit Kilisesi'nde gerçekleştirilecek "Floral Düşler" (Floral Dreams) sergisindeyse fotoğraf, video ve heykel disiplinlerinden sanatçılar, doğa ve çiçek teması etrafında bir araya gelecek.

Doğa temasını güçlü şekilde ele alan İngiliz moda fotoğrafçısı Emma Summerton, Times Meydanı'nın ekranlarını donattığı botanik kareleriyle teknoloji ve doğayı incelikli bir gözle buluşturan ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan sergi için ödünç alınan Jennifer Steinkamp ile canlı çiçek heykelleriyle anılan Yunus Karma'nın eserleri de sergide görülebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivinde yer alan Faik Şenol fotoğraflarının bir araya geldiği, Taksim Sanat'ta gerçekleştirilecek "Bir Zamanlar İstanbul" (Once Upon a Time in Istanbul) sergisi ile ziyaretçiler nostaljik bir İstanbul kesitiyle buluşacak.

"Kayıttayız" (On Record) sergisinde, Murat Abbas, Kanat Atkaya, Burak Sülünbaz'ın plak koleksiyonlarından yola çıkarak müziğin görsel tarihinden kareleri ve hikayeleri ile keşfe çıkılacak.

Bu sene festivalde, genç ve kariyerinin başındaki Türk sanatçılarının gelişmesine olanak sağlayan çağdaş sanat mekanlarından Mixer'in seçkisinden oluşan bir sergi de yer alacak. "Remix by Mixer Art" başlığıyla ALAN Kadıköy'de gerçekleşecek bu sergide, Umut Erbaş, Nazlı Erdemirel, Edze Ali, Ali Beşikçi, Bartu Kaan Özdişçi, Bade Turgut, Kürşat Bayhan, Emre Erkmen'in çalışmaları görülebilecek.

Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve buluşmalar da 212 Photography Istanbul'da

Bu yıl geçen yıl olduğu gibi MUBI ile iş birliği ile gerçekleşecek çevrim içi film gösterimleri, festivale özel 16 adet film seçkisi ile festival takipçileri ile buluşacak. Ayrıca sinema salonlarından vazgeçemeyenler için Institut Français iş birliğiyle seçilen filmler, festival özelinde gösterimde olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mimari ve fotoğrafı bir araya getiren sanatçı söyleşileri ve buluşmalar 212 Photography Istanbul takipçileriyle buluşacak. Festival, mimari bakış açısına da yer verdiği programında, İstanbul'un farklı noktalarını adımlayarak gerçekleştirilecek atölyeler düzenleyecek.

Bu program kapsamında Nevzat Sayın ve Ahmet Ertuğ, Office Istanbul Architects'in kurucu ortağı mimar Kemal Serkan Demir ve Prof. Dr. Tülin Görgülü'nün söyleşileri izlenebilecek.

Ayrıca karanlık oda baskı deneyimini yaşamak isteyenler için Burcu Böcekler'in gerçekleştireceği fotogram atölyesi, çalışması festival kapsamında yer alacak. Bu sene de festival, Metin Çavuş'un düzenleyeceği gezici atölyelerle fotoğrafa ilgi duyanları bir araya getirecek.

Bu yılın programına özel olarak "Buluşmalar" başlığı altında gerçekleşecek söyleşiler ise fotoğraf kitabı ya da fotoğraf odağındaki yayınlar kapsamında bir araya gelecek isimlerle düzenlenecek.

Kadıköy İskelesi'nde yer alan İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleşecek bu buluşmalarda Dilan Bozyel, Merih Akoğul ve Hürü Özlük çıkardıkları yayınlar hakkında konuşacaklar.

Festivalin 5'nci yılında, pop up konserler, dans performansın yanı sıra gastronominin görsel dünyasını şekillendirmek ve anlatmak için etkinlikler düzenlenecek. Bu yılın yenilikleri arasında, gastronomi başlığı altında tadımlar ve gastronominin görsel dünyasıyla ilişkili atölye çalışmaları yer alacak.

Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular devam ediyor

Festival bünyesinde düzenlenen "Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması" için son başvuru tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.

Fotoğraf etrafındaki diyaloğu çeşitlendirmeyi hedefleyen yarışma, her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın jürisinde bu yıl Unseen Amsterdam Direktörü Roderick van der Lee, fotoğrafçı Ahmet Sel, tasarımcı ve küratör Erik Kessels, British Journal of Photography Yayın Direktörü Izabela Radwanska Zhang bulunuyor.

Yarışmanın kazananı ise 5 bin avro ile ödüllendirilecek.

Festival hakkındaki bilgilere "www.212photographyistanbul.com" adresinden ve festival sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Festivalin bu seneki destekçi ve sponsorları arasında HP, Jotun, Yapı Kredi'nin yanı sıra kültür kurumlarından Hollanda Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği, Cervantes / İspanya Başkonsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Institut Français ve ABD Büyükelçiliği yer alırken Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu da festivale verdiği ödünç yapıtla festivalin iş birlikçileri arasında bulunuyor.

Sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere yola çıkan 212 Photography Istanbul, bu yıl aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Kültür AŞ ile iş birliği yapıyor.

???????