21 Yıl Süren Husumet Barış Töreniyle Sonlandı

21 Yıl Süren Husumet Barış Töreniyle Sonlandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Atlı ve Çiçek aileleri arasında 21 yıl süren husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen bir törenle sona erdi. Aileler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından barıştı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, Atlı ve Çiçek aileleri arasında, 21 yıl önce 4 kişinin öldüğü olay sonrası başlayan husumet, törenle sona erdi.

Merkez Artuklu ilçesi kırsal Kabala Mahallesi'nde 2004 yılında Atlı ve Çiçek aileleri arasında çıkan 4 kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı. Kanaat önderleri Süheyl Recepoğlu ve Hakan Recepoğlu'nun girişimiyle, düğün salonunda yapılan törene, iki ailenin üyeleri katıldı. Aileler, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Programda konuşan Süheyl Recepoğlu, husumetin 21 yıl önce akraba 2 aile arasında başladığını belirtti. Ailelerin destekleriyle bu husumeti sonladıklarını belirten Recepoğlu, gençlere birbirini sevecek güzel bir miras ve ahlak bırakmak istediklerini kaydetti. Recepoğlu, şöyle devam etti:

"Her iki taraf da özveride bulunarak bize katkı verdiler, bizi kırmadılar, sağ olsunlar. 21 yıllık bir kangreni söküp atmak için burada bulunuyoruz. Her iki aile de akraba. 21'inci asırda en güzel miras, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Biz buna inanıyoruz, güzel bir nesil yetişsin istiyoruz. Gençlerimize bu barışı sağlayarak inşallah güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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