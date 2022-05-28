21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU - Haberler

Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bir kuyuda bulunmasının ardından hayatını kaybeden kadının kızı Meral Kavak, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Annesinin 2001 Haziran ayında kaybolduğunu belirten Kavak, "Ben çalışıyordum. Annemi aradım, telefona babam çıktı. Babam annemin kaybolduğunu söyledi. Şaşırıp, 'nasıl kaybolur?' dedim. Babam, 'kızım annen 2 haftadır yok' dedi. Babam polise gideceğini söyledi. Nasıl kaybolduğunu sorduğumda kiralık ev aramak için çıktığını söyledi. Annem işte o gün çıktı bir daha geri dönmedi. Biz kendisini yıllarca aradık. Babam yıllarca televizyon programlarına çıktı. Lakin hiçbir sonuç alamadık. Kim ne dediyse oraya koştuk. Her gün bir umutla yaşadık. Öldüğünü asla üzerine konduramadık" diye konuştu.

'ANNEMİN KATİLLERİ BULUNSUN'

Polisin kendilerini aradığını söyleyen Kavak, "Annem bir gün gelecek umuduyla yaşadık. Lakin 2 gün önce ben bir rüyada annemi gördüm. Rüyadan 1 gün sonra emniyetten beni aradılar. Büyük bir umutla oraya gittim. Çünkü ben rüyamda annemin yaşadığını görmüştüm. Polisler, 'maalesef bir kuyuda kemikler bulundu' dediler. Bana annemin kimliğini gösterdiler. Kimlikteki kişi annemdi. İfademi alıp, haber vereceklerini söylediler. Annemin cinayete kurban gittiğini söylüyorlar. Çünkü annemin kolunda 3 tane bileziği, yüzüğü ve kolyesi vardı. Çenesinin ve kafatasının kırıldığını söylediler. Tam bilgi vermediler. Bizim tahminimiz ya kafasına vurulup canlı canlı kuyuya atıldı ya da öldürülüp atıldı. Çok zor durumdayız. Biz 21 yıl boyunca annemizi aradık. Gelecek umuduyla bekledik. Annemiz burnumuzun ucunda çok yakın bir dağda hunharca katledilerek o kuyuda yatmış. Babam 10 yıl boyunca aradı ve kalbi dayanamayınca öldü. Annemin katilleri bulunsun. Cezası neyse çeksinler. Annem ne yaşadıysa onlarda onu yaşasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

'CENAZEYİ ALDIĞIMIZDA BABAMIN YANINA GÖMECEĞİZ'

Annesinin bulunan kemiklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü kaydeden Kavak, şöyle konuştu:

"Orada görüp, duyanlar olmuş. Sizde hiç vicdan ve Allah korkusu yok mu? Nasıl başınızı yastığa koyup uyudunuz? Hiç mi rüyanıza girmedi? Bu kadının çocukları var demediniz mi? Biz yıllarca boynu bükük bekledik. Annemin katilleri cezası neyse çeksin. Babam 2011 yılında kalp krizi sonucu öldü. Babam ölmeden önce bana 'kızım annen sanırsam ölü. Sağ olsaydı bu vakte kadar çıkardı' dedi. Hem sevinçli hem üzüntülüyüm. Çünkü annemle babam kavuşacak. Cenazeyi teslim aldığımızda babamın yanına gömeceğiz. Artık annemizi bulduk. Bir mezarı var diye başında dua okuyacağız."

Demirören Haber Ajansı / Güncel