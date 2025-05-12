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21 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde 21 yıl 10 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, yapılan denetimler sırasında gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari M.Y., polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine ve Bornova Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bugün ilçe genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları denetleme sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y., olduğunu saptadı. Gözaltına alınan M.Y., Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Firari hükümlü, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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