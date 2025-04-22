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21 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Kadın İnegöl'de Yakalandı

21 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Kadın İnegöl'de Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze E. ormanda bir barakada yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gamze E. (37), ormandaki bir barakada yakalandı.

İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Gamze E.'nin, İnegöl ilçesinin kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanda bir barakada saklandığı bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek firari hükümlüyü yakaladı. Gamze E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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