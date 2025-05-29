21 Yıl 2 Ay Hapis Cezaevi Kaçaklığına Son Verildi
Artvin'de, 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 3 yıldır aranan hükümlü, bir çay bahçesinde çalıştığı sırada gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Artvin'de, hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 yıldır aranan A.T.'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Bir çay bahçesinde çalıştığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel