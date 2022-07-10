21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Burak Taşdemir (21) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Burak Taşdemir (21) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Yangın çıkan araçta sıkışan Taşdemir, yanarak hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp geri dönmek için 43 FH 186 plakalı otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav karayolunun 3'ncü kilometresine geldiğinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak tarlaya savrulan araç alev alırken, Taşdemir sürücü bölümüne sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araç sürücü Taşdemir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Burak Taşdemir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title