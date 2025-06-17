21 Ülkeden İsrail'in İran'a Saldırılarına Ortak Kınama

(A NKARA ) – Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın da bulunduğu 21 ülke, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarını kınayan ortak bildiri yayımladı. Bildiride, saldırıların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu vurgulandı, taraflara "derhal gerilimi düşürme ve ateşkes" çağrısı yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin öncülüğünde ve bölge ülkeleriyle yürütülen istişarelerin ardından hazırlanan bildiriyi, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn, Brunei, Çad, Gambiya, Cezayir, Komorlar, Cibuti, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Libya, Mısır ve Moritanya olmak üzere 21 ülke imzaladı. Bildiride, askeri eylemlerin çözüm olmadığının altı çizildi.

İran medyasında yer alan bilgilere göre açıklamada, nükleer tesislerin korunması gerektiği belirtilirken, "seçici olmaksızın" nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu çağrısı yapıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının kınandığı ortak bildiride, saldırıların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu vurgulandı, taraflara "derhal gerilimi düşürme ve ateşkes" çağrısı yapıldı.

İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarının, "komşuluk ilkeleri, egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğü" gibi uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtti. Ortak açıklamada, mevcut tırmanmanın bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı da yer aldı.