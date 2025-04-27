21. Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, küresel otomotiv pazarındaki teknolojik trendlere odaklanıyor. 2025 Shanghai Oto Fuarı olarak da bilinen fuarda Çinli otomobil üreticilerinin başarılı ürünleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.