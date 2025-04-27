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21. Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

21. Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
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Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen fuar, küresel otomotiv pazarındaki teknolojik trendlere odaklanıyor ve Çinli otomobil üreticilerinin başarılı ürünleri büyük ilgi görüyor.

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, küresel otomotiv pazarındaki teknolojik trendlere odaklanıyor. 2025 Shanghai Oto Fuarı olarak da bilinen fuarda Çinli otomobil üreticilerinin başarılı ürünleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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