21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi

AYVALIK, BALIKESİR (Bültenler) - Ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de sembolik olarak demir dövdüğü etkinliğin devamında, demir dövülerek, çuval, halat çekme ve yumurta taşıma gibi geleneksel yarışlarda; öğrenciler arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

Kutlamalara Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Belediye Başkan Yardımcılarımız Ersan Bahar ve Ethem Vardı, belediye meclis üyemiz Merih Arslan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yayınladığı mesajda; "Öncelikle hepinizin Nevruz'unu kutluyorum. Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolü, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi 21 Mart. Eski takvimlere göre yeni yılın başlangıcı Nevruz, doğanın, tabiatın uzun bir kıştan, uzun bir uyku halinden yeniden dirilme haline, her şeyin yaşamla buluşma anına tekabül ediyor. Tabiatın bütün renkleriyle, kokusuyla, sesiyle açılması serpilmesi günüdür.Nevruz onun için bir sevinç günüdür. Onun için mutluluktur. İnsanların içinde bir sevinç oluşturur. Bu sevinç duygusunun doğal sonucu da sevgidir. Bir insanın kalbinde sevinç oluşur ise çevresini sever, ailesini, mahallesini, şehrini ve ülkesini sever. Nevruz bu anlamda sevinç ve sevgi günüdür. Nevruz birbirimize sevgi ile bakmanın,omuz omuza olmanın ve hayatı yakalamanın, hayata selam çakmanın, saygı duymanın günüdür. Tabiatın uyanışının insanoğlu tarafınca fark edilip sevinçle ve şükürle karşılandığı gündür Nevruz. Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya bereket getirmesini temenni eder, insanlığın baharda bollukla karşılaşmasını umarım. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.

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