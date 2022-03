21 MART DOĞUMLU DOWN SENDROMLU UTKU, ARKADAŞLARIYLA PASTA KESTİ

EDİRNE'de, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklar, '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinlikte eğlendi. Doğum günü 21 Mart olan down sendromlu Utku Kuru da 5'inci yaşını arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.

Edirne Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenlendi. '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliğinde çocuklar dans edip, oyun alanında oynayarak, boyama yaptı. Günün en özel anı ise doğum günü 21 Mart olan down sendromlu Utku Kuru'nun pastasını arkadaşlarıyla kesmesi oldu. Etkinlikte çocuklar ve ailelerine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.

Tek amaçlarının down sendromlu bireylerin hayatın içinde olabilmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Engelsiz yaşam merkezimizde devamlı olarak bu tür etkinlikler yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu arkadaşlarımız hayatın içinde olsunlar, birlikte yaşayalım, birlikte paylaşalım. O nedenle 'artı 1' diyoruz ve herkesin bunun farkında olmasını istiyoruz" dedi.

Down sendromlu Utku Kutlu'nun doğum gününü de kutladıklarını belirten Tanrıkulu, "Bu anlamda çok mutluyuz. Buradaki öğrencilerimiz sosyal hayata katılıyorlar, vakit geçiriyorlar, spor yapıyorlar. Bahçemizde de engelli engelsiz çocuklar birlikte oynuyor. Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi çok önemli bir fonksiyon görüyor, bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinliğe destek veren Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı Sedef Durna da uzun pandemi sürecinden sonra çocuklara güzel bir gün yaşatmak istediklerini söyledi. Durna, "Down sendromu herhangi bir hastalık değil bir farkındalıktır. İyi ve sürekli olan bir eğitimle down sendromlu bireyler hayatlarını asgari düzeyde kendi başlarına yaşayabilirler. O nedenle bu çocuklarımızı kapsayıcı bir şekilde her daim eğitimin içinde tutarak onları toplumda tüketen değil üreten bireyler olma konumuna da getirebiliriz" dedi. (DHA)