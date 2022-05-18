Özel sporcular 21 madalya ile yurda döndü - Haberler

MALTA'DA düzenlenen Özel Olimpiyatlar Davetli Oyunları'nda 21 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları yurda döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Malta'dan İstanbul Havalimanı'na gelen sporcular, uçağın kapısında İGA PASS ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandılar. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, "İnsan kendi ülkesinin çocuklarının bu tür faaliyetlere gidip madalya almalarından dolayı çok mutlu oluyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok mutlu oldu herkes. Moraller çok yüksekti. İnşallah bize de aynısını veya benzerini yapmak nasip olur. İki üç sene sonra belki biz de bu tür organizasyonları yapabiliriz "dedi.

Masa tenisinde gümüş madalya alan Hasan Kaçmaz, "Bayrağımızı kaldırdık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Madalyalarımızla Türkiyemize döndük" diyerek duygularını ifade ederken, Çağla Boyvadoğlu ise "Olimpiyatlar güzel geçti. İkinci ve üçüncü oldum. Kazandım. Mutlu oldum" diye konuştu.