AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Başladı

21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festival, genç sinemacıların usta isimlerle buluştuğu önemli bir etkinlik olarak Konya'da başladı. Festivale katılan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, sanatın insanların değerlerine tutunmasını sağladığını vurguladı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 21'incisi düzenlenen Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği festivalde, genç sinemacılar, usta isimlerle buluşma imkanı buldu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde sinemanın birleştirici gücüyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sanatın, teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada insanı insan yapan değerlere tutunmayı sağlayan bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün bu festival kapsamında izlediğimiz her film, aslında yeni bir pencere aralıyor. Perdeden kalplerimize savaşın sessiz çığlığını, göç yollarında yitirilen çocukları, dünyanın gözü önünde cereyan eden bir soykırımı, bir annenin duasını taşıyor. Selçuk Üniversitesi olarak kültürel ve sanatsal üretimi en az bilimsel faaliyetler kadar önemseyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu tür organizasyonları desteklemeyi ve genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmayı sorumluluk olarak görüyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kültür ve sanatın milletin hafızası ve vicdanı olduğunu belirterek, "Genç yönetmenlerin, senaristlerin ve sinema sevdalarının buluştuğu bu festival, her şeyden öte sinema sektörü adına önemli bir ilham kaynağıdır." dedi.

Festivalde genç yönetmenlerin filmleri belgesel, animasyon, kurmaca ve deneysel olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirilerek ödüllendirilecek.

Festivale, Yönetmen Derviş Zaim, oyuncular Cengiz Bozkurt, Kenan Çoban, İsmail Hakkı Ürün, Sitare Akbaş, Mert Turak, Rıdvan Aybars Düzey ve Ali Nuri Türkoğlu, öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.