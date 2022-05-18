21'İNCİ ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ BAŞLIYOR - Haberler

ANTALYA'nın Kemer İlçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, sualtı fotoğraf ve video yarışmalarının yanı sıra UNESCO, ICOMOS ve CMAS'ın yetkililerinin iki yıl sonra ilk defa yüz yüze toplantılar yapacağı programlara ev sahipliği yapacak.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer'de 21 yıldır, Akdeniz'in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) önderliğinde Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği ile birlikte organize edilen, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Bu seneki etkinlikler UNESCO, ICOMOS ve CMAS gibi sualtı kültür mirası alanında dünyanın en büyük kuruluşlarını ilk kez bir araya getiriyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yüz yüze toplantılar yapamayan kuruluşlar uzun bir aradan sonra Kemer'de yüz yüze toplantılarını da yapmış olacaklar.

Her sene olduğu gibi bu sene de sualtı görüntüleme yarışmaları, sualtı konulu çocuk resimleri yarışmalarının da gerçekleşeceği etkinliğe 40 ülkeden sualtı kültür mirası uzmanları, ICOMOS Başkanı Teresa Patricio, CMAS Bilim Kurulu Başkanı Francisco Lacase, UNESCO Genel Merkez'den Dr. Ulrike Guerin ve beraberinde bir heyet ile UNESCO UniTwin Sualtı Arkeoloji Ağı üyeleri, ICOMOS-ICUCH (Sualtı Kültür Mirası Komisyonu) üyeleri ve CMAS (Dünya Sualtı Federasyonu Bilim Kurulu) üyeleri ile alanda faaliyet gösteren tüm dünyadan STK'lar katılacak. Türkiye'den Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, UCOMOS Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Sualtı Federasyonu yöneticileri ile pek çok üniversiteden uzmanlar da yer alacak. Toplantı programının son günü Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından yaptırılarak Akdeniz kıyılarında yürütülmekte olan araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek olan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden olacak olan gemi tanıtımı yapılacak.

YORULMAZ: ALTERNATİF TURİZM İÇİN YAPILAN ETKİNLİKLER ÇOK ÖNEMLİ

21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ile ilgili konuşan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Malumunuz Kemer'de alternatif turizm çok önemli ve biz de bunun üzerine çok gidiyoruz. 21'incisini düzenleyecek olduğunuz Uluslararası Kemer Sualtı Günleri bu anlamda Kemer için çok önemli bir organizasyon. Hem dünyada hem Türkiye'de çok ciddi ses getiren bir organizasyon haline geldi Kemer için de alternatif turizm açısından da. Hem bunun içerisinde spor var dalış anlamında, hem de sualtı arkeolojisi var, hem tarih var hem de bilim var. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Kemer için çok önemli bir konu sualtı ve dalış. Hep söylediğimiz bir konu var, turizm çeşitliliği. Evet deniz, kum, güneş ama denizin altında da bambaşka bir dünya var. Bunu da tüm dünyaya anlatmak ve tanıtmak zorundayız. Bu da alternatif itibarıyla yeni turistleri, farklı turistleri çekmek için çok ciddi bir enstrüman. 2019 yılında aldığımız rakamlar itibarıyla 100 binin üzerinde sadece dalış için gelen turist var Kemer'e ve bu çok ciddi bir rakam. Çok arttırılabilecek bir rakam mı? Evet daha da artmalı. Bizim de çabamız bu yönde ama 100 binin üstünde dalışa gelen Kemer'e gelen misafirimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli bir rakam" dedi.

ÖNİZ: 2 YIL ARADAN SONRA İLK DEFA BİR ARAYA GELİYORLAR

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, düzenlenecek olan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene 21'incisi yapılacak Kemer Uluslararası Sualtı Günleri yine başta UNESCO olmak üzere, ICOMOS, CMAS gibi çeşitli uluslararası kurumların katılımıyla sualtı kültür mirası alanında toplantıları da kapsayacak. Bu sene yapılacak olan toplantı 2,5 yıl aradan sonra dünyadaki bütün sualtı arkeologlarının bir araya geleceği bir etkinliğe dönüştü. Biliyorsunuz 2,5 yıldır pandemi nedeniyle yüz yüze toplantılar yapılamıyordu. 21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Arjantin'den, Avusturalya'ya, Japonya'dan, Fransa'ya pek çok ülkeden sualtı arkeologlarının bir araya getirilmesini sağlayacak. Bu kapsamda ICOMOS Dünya Başkanı, UNESCO Genel Merkezinden yöneticiler, CMAS Bilim Kurulu Başkanı gibi dünyada bizim alanımızda karar verici çok sayıda insan ve ayrıca kendi ülkelerinin Kültür Bakanlıklarını temsil eden yetkililer hepimiz bir arada olacağız" diye konuştu.

38 METRELİK SUALTI ARKEOLOJİ GEMİSİ TANITILACAK

21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin toplantı günleri daha çok UNESCO'nun halkın sualtı kültür mirasını korunması alanında neler yapabileceği hakkında bir toplantı olacak. Toplantının son günü Akdeniz Üniversitesi'nin kampüsünde devam edecek ve arkasından da ülkemize kazandırılacak olan 38 metre boyundaki sualtı arkeolojisi gemisiyle ilgili bir tören gerçekleşecek. Gemi, Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından donatılan yüksek teknolojiye sahip bir sualtı arkeolojisi gemisi olacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel