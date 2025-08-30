21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali Devam Ediyor

Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen festivalde Karakucak Güreş Turnuvası ve konserler ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde 80 güreşçi mücadele etti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Gülnar Belediyesince mesire alanında düzenlenen festival kapsamında Karakucak Güreş Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvada 55 lisanslı ve 25 yöresel olmak üzere toplam 80 güreşçi mücadele etti.

Etkinlikler kapsamında ayrıca şarkıcılar Burçe Bozkurt, İlyas Öztürk ve Aşık Sefai konser verdi.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, festivalin ikinci gününde güreşçilerin başarılı performans sergilediğini belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise belediye olarak her zaman spor ve sporcuların yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
