21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajları

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Özlü, mesajında, kamuoyunu doğru bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliğin kentteki temsilcilerinin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Düzce Gazeteciler Cemiyet Başkanı İslam Keleş de demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirterek, "Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden meslek büyüklerimizi rahmetle anıyorum. " ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise gece gündüz demeden haberin peşinden koşan, toplumu bilgilendirme görevini yerine getiren ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak önemli bir rol oynayan gazetecilerin anlamlı gününü kutladığını belirtti.

MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu da vefakar ve fedakar şekilde çalışan, Türk demokrasinin yanında saf tutan, Türk milleti için Türkçe yazan ve emek veren tüm basın mensuplarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, görevi başında şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.