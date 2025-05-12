21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği Kozan'da Yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen '21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, kadınlara gül dağıtıldı ve konserler gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde "21. Cücenoğlu Sülalesi Geleneksel Şenliği" gerçekleştirildi.
Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Ferhatlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıtılan şenlikte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu, konserler yapıldı.
Etkinliğe, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Dernek Başkanı Bilal Kamalı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel