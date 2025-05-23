21. Çin Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı Açıldı: Yapay Zeka İle Geleceğe Bakış

SHENZHEN, 23 Mayıs (Xinhua) -- 21. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde kapılarını ziyaretçileri açtı. Fuarda ilk kez bir yapay zeka sergi alanı yer alıyor.

Beş gün sürecek etkinlikte üçü genel ve beşi özel alan olmak üzere toplam sekiz sergi salonu bulunuyor. Özel alanlara tahsis edilen salonlar, uluslararası kültür ticareti, kültür turizmi, sanat ve tasarım, film ve oyun ve somut olmayan kültürel miras gibi çok çeşitli alanları kapsıyor.

Yapay zeka sergi alanında 22 yerel teknoloji şirketinin robot, insansız hava aracı, akıllı gözlük ve akıllı kulaklık gibi en son ürünleri sergileniyor. Ziyaretçiler, etkileşimli deneyimler sayesinde yapay zeka teknolojilerinin cazibesine ve gelecekteki uygulama senaryolarına tanıklık edebiliyor.

Etkinlikte 120.000'den fazla kültürel ürün tanıtılırken kültür sektörlerindeki 4.000'den fazla yatırım ve finansman projesi sergileniyor ve satışa sunuluyor.

Bir önceki oturuma göre 265 katılımcı artışıyla gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı olarak toplam 6.280 hükümet delegasyonu, kültür kurumu ve işletme yer alacağı fuara toplamda 3,300 katılımcının şahsen katılıyor.

Etkinlik, yurtdışından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayıda katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak 65 ülke ve bölgeden toplam 305 denizaşırı katılımcının yer alacağı etkinliğin 110 ülke ve bölgeden 35.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi kendine çekmesi bekleniyor.

İlki 2004 yılında düzenlenen ve Çin'de önde gelen bir kültürel etkinlik olan fuar, Çin kültürünün küreselleşmesine yardımcı olan önemli bir platform haline gelmiş durumda.