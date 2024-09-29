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21. Çin-ASEAN Fuarı Rekor Katılımla Sona Erdi

21. Çin-ASEAN Fuarı Rekor Katılımla Sona Erdi
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Nanning'de düzenlenen 21. Çin-ASEAN Fuarı, 3.300 katılımcıyla rekor düzeyde gerçekleşti. Fuarda dijital teknoloji ve yeni enerji alanlarındaki gelişmeler sergilendi ve 109 yeni proje imzalandı.

NANNİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde düzenlenen ve Cumartesi günü sona eren 21. Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) 3.300 gibi rekor düzeyde katılım oldu.

Fuar Sekreteryası Genel Sekreteri Wei Zhaohui'ye göre, 3.300 katılımcıdan 2004'ü Nanning'deki ana sergi alanında yer aldı. Bunların arasında ASEAN ülkelerinden 740 işletme vardı.

Fuarda bu yıl dijital teknoloji, yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araçlar gibi alanlardaki en son gelişmeler ve teknolojiler sergilenerek gelişmekte olan stratejik endüstrileri vurgulamak için yeni bir bölüm de açıldı.

Fuarda yüzde 69'u imalat sektöründe olmak üzere 109 proje imzalandı. Projeler yeni kimyasal malzemeler, yeni enerji ve enerji depolama, demir dışı metaller ile makine ve ekipman gibi kilit sektörlerin yanı sıra, düşük karbonlu polimer malzemeler ve üst düzey yarı iletken kimyasal malzemeler gibi gelişmekte olan endüstrileri kapsıyor.

2004 yılında düzenlenmeye başlanan fuar, ASEAN işletmelerinin Çin pazarına girmeleri için aktif bir platform görevi görüyor. Bir sonraki fuarın 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenmesi ve onur ülkesinin Myanmar olması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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