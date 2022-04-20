21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı

AA - Emre Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
21. Boao Asya Forumu Çin'de başladı

21. Boao Asya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Haynan Adası'nda bulunan Boao kasabasında başladı.

21. Boao Asya Forumu, Çin'in güneybatısındaki Haynan Adası'nda bulunan Boao kasabasında başladı.

Yerinde ve çevrim içi etkinliklerin birlikte yapılacağı bu yılki forumun başlığı "Kovid-19 ve Ötesindeki Dünya: Küresel Kalkınma ve Geleceği Paylaşmak İçin Birlikte Çalışmak" olarak belirlendi.

20-22 Nisan'da gerçekleştirilecek foruma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Laos Başbakanı Phankham Viphavanh ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva katılacak.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title