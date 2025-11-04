Haberler

21. Akbank Kısa Film Festivali Ödüllü Filmleri Üniversitelerde Gösterilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 32 şehirdeki 50 üniversitede ücretsiz olarak izlenebilecek. Festival, 9 Ocak'a kadar devam edecek ve toplamda 73 ülkeden 2346 kısa film başvurdu.

21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 32 şehirdeki 50 üniversitede öğrencilerle buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kısa filmleri tanıtmak, kısa film yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen festival 9 Ocak'a kadar devam edecek.

Festivalin yarışma bölümüne 73 ülkeden 2 bin 346 kısa film ile başvuru yapıldı. Yarışmanın sonunda ödül alan filmler, 32 şehirdeki 50 üniversitede gösterilecek.

Ulusal Yarışma "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan yönetmenliğini Cansu Baydar'ın üstlendiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Uluslararası Yarışma "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan Samir Karahoda imzalı "Yolda" (On The Way), Genç Bakışlar Yarışması "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan yönetmenliğini Ada Arıstak'ın üstlendiği "Kimlik" filmleri, programda belirtilen üniversitelerde ücretsiz izlenebilecek.

Filmler, bugün Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması'nda, yarın Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda, 11 Kasım'da Pamukkale Üniversitesi Laodikya Salonu'nda, 12 Kasım'da Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde, 13 Kasım'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi STV Bölümü Film İzleme Salonu'nda, 14 Kasım'da Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde, 17 Kasım'da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda, 18 Kasım'da TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu'nda, 19 Kasım'da Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu'nda, 20 Kasım'da Ahi Evran Üniversitesi Mucur MYO Konferans Salonu'nda, 21 Kasım'da ise Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Konferans Salonu'nda gösterilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.