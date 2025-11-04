21. Akbank Kısa Film Festivali Ödüllü Filmleri Üniversitelerde Gösterilecek

21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 32 şehirdeki 50 üniversitede öğrencilerle buluşacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kısa filmleri tanıtmak, kısa film yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen festival 9 Ocak'a kadar devam edecek.

Festivalin yarışma bölümüne 73 ülkeden 2 bin 346 kısa film ile başvuru yapıldı. Yarışmanın sonunda ödül alan filmler, 32 şehirdeki 50 üniversitede gösterilecek.

Ulusal Yarışma "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan yönetmenliğini Cansu Baydar'ın üstlendiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Uluslararası Yarışma "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan Samir Karahoda imzalı "Yolda" (On The Way), Genç Bakışlar Yarışması "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanan yönetmenliğini Ada Arıstak'ın üstlendiği "Kimlik" filmleri, programda belirtilen üniversitelerde ücretsiz izlenebilecek.

Filmler, bugün Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması'nda, yarın Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda, 11 Kasım'da Pamukkale Üniversitesi Laodikya Salonu'nda, 12 Kasım'da Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde, 13 Kasım'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi STV Bölümü Film İzleme Salonu'nda, 14 Kasım'da Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde, 17 Kasım'da Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda, 18 Kasım'da TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu'nda, 19 Kasım'da Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu'nda, 20 Kasım'da Ahi Evran Üniversitesi Mucur MYO Konferans Salonu'nda, 21 Kasım'da ise Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Konferans Salonu'nda gösterilecek.