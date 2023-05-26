209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi, adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle 2. tura kaldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yeniden karşı karşıya gelecek.

BİLDİRİ YAYINLADILAR

Seçime 2 gün kala 209 üniversiteden 700 öğrenci topluluğu, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönünde ortak bir bildiri yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülke olarak aziz devletimizin ve yüce milletimizin 2. yüzyılının başlayacağı bir seçimin son günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Her seçimin ana gündemi olan Gençler olarak; bizleri kalıba koyanlar, harflere sıkıştıranlar, adımıza söz ve duruş belirtenlerden bağımsız, üniversiteli gençler olarak kendi sözümüzü söyleme ve tarafımızı kamuoyuna deklare etmek amacıyla yüzlerce topluluk ve bu topluluklara mensup yüz binlerce üniversiteli öğrenciler olarak, Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in torunları ve onların dava ve fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak, bu yazılı açıklamayı yapıyoruz.

"BAYRAĞIMIZI UMUTLA DALGALANDIRANLARDAN YANAYIZ"

İktidar için her şey mübah diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için; Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı. Bizler Üniversiteli Gençler olarak: Gençleri terör belasından kurtarmış, Milli Savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız. Mavi Vatanımıza sahip çıkan, Karabağ'da, Libya'da, Tunus'ta ve Ukrayna'da Şanlı Türk Bayrağını umutla dalgalandıranlardan yanayız.

"KATSAYI EŞİTSİZLİĞİNİ KALDIRANLARDAN YANAYIZ"

Bizlerin temsil yetkisini 30'tan 18'e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve mecliste en çok genç vekile yer verenden tarafız. Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hak ettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız. Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız. 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yanayız. Kamuoyuna Saygıyla"