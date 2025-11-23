Haberler

2028'de Demir Yolu İltisak Hattı Uzunluğu 608 Kilometre Olacak

2028'de Demir Yolu İltisak Hattı Uzunluğu 608 Kilometre Olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı kapsamında Türkiye'deki demir yolu iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı kapsamında, 2028 yılında demir yollarındaki iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor" dedi.

Yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demir Yolu 1'inci Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

'331 ADET İLTİSAK HATTIMIZ OLACAK'

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projenin tamamlandığını, 189,4 kilometrelik 17 hat için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Mevcut hatlarımızla birlikte yapımı devam eden ve etüt edilen tüm hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak. 12'nci Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İltisak hatları ile taşımacılığa da değinen Bakan Uraloğlu, "Bu hatlar üzerinden gerçekleştirilen taşımalar, tüm demir yolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9'unu oluşturuyor. Ocak-ekim döneminde iltisak hatları ile 9,8 milyon ton yük taşıdık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Arsa sahiplerini ilgilendiriyor! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak

Arsa sahipleri dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız

Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dükkana girdiği gibi berberi kurşun yağmuruna tuttu
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.