Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM, 12 Nisan'da gerçekleştirilecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 3 Şubat'a kadar alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 12 Nisan'da düzenlenecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.

Ösym'nin NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TR-YÖS/1 başvuruları, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
500

