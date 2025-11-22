2026 Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçe Teklifi Kabul Edildi

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın 2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın 2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. 2026 yılında da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi projelere imza atarak milletimizin sağlığı için çalışmayı sürdüreceğiz. Komisyon Başkanımız Sayın Mehmet Muş'a, kıymetli milletvekillerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı."