2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
2026 yılı için merkezi yönetim bütçesinde kamu idarelerine 18 trilyon 801 milyar lira ödenek ayrıldı. Genel bütçenin gelirleri ise 16 trilyon 82 milyar lira olarak öngörüldü.

(ANKARA) - 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı.  2026 yılı bütçesinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 18 trilyon 801 milyar 514 milyon 833 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 637 milyar 331 milyon 680 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 87 milyar 139 milyon 973 bin lira ödenek ayrıldı. Genel bütçenin gelirleri 16 trilyon 82 milyar 32 milyon 487 bin lira olarak öngörüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
