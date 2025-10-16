2026 Yılı Hac Organizasyonu İçin Sağlık Personeli Başvuruları Başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında sağlık personeli başvurularını 22 Ekim'e kadar alacak. Başvurular internet üzerinden yapılabilecek.
? Gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonunda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında sağlık personeli müracaatları, 22 Ekim'e kadar alınacak.
Başvurular, "www.hac.gov.tr"? adresi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel