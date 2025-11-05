2026 yılı hac kuraları çekildi

HAC ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası, Ankara'da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura törenine; Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ve hacı adayları katıldı. Çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

'AMELLERİMİZ NİYETLERİMİZE GÖRE DEĞER KAZANACAK'

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Hac ibadeti, aynı Kitaba iman edenlerin, aynı Peygambere ümmet olanların, aynı Kıbleye yönelenlerin büyük bir aşk ve heyecanla bir araya geldikleri muazzam, mahşeri bir kardeşlik buluşmasıdır. Müminleri Allah'ın Tevhid çağrısına ulaştıran bu eşsiz ibadet, Müslümanlara ümmet şuuru ve kardeşlik bilinci kazandırmaktadır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok makbul ve kıymetlidir. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenabıhak, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz; halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ HAC VİZESİ DIŞINDA BİR YÖNTEM ARAYIŞINA GİRMESİNLER'

Arpaguş ayrıca Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapıldığını, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilebileceğini belirterek, "Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Bu durum, söz konusu kişilerin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına vatandaşlarımızın hac yapmak için hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini milletimizden özellikle istirham ediyoruz" dedi.