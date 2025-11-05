Haberler

2026 yılı hac kuraları çekildi

2026 yılı hac kuraları çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAC ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası, Ankara'da çekildi.

HAC ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası, Ankara'da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura törenine; Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ve hacı adayları katıldı. Çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

'AMELLERİMİZ NİYETLERİMİZE GÖRE DEĞER KAZANACAK'

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Hac ibadeti, aynı Kitaba iman edenlerin, aynı Peygambere ümmet olanların, aynı Kıbleye yönelenlerin büyük bir aşk ve heyecanla bir araya geldikleri muazzam, mahşeri bir kardeşlik buluşmasıdır. Müminleri Allah'ın Tevhid çağrısına ulaştıran bu eşsiz ibadet, Müslümanlara ümmet şuuru ve kardeşlik bilinci kazandırmaktadır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok makbul ve kıymetlidir. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenabıhak, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz; halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ HAC VİZESİ DIŞINDA BİR YÖNTEM ARAYIŞINA GİRMESİNLER'

Arpaguş ayrıca Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapıldığını, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilebileceğini belirterek, "Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Bu durum, söz konusu kişilerin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına vatandaşlarımızın hac yapmak için hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini milletimizden özellikle istirham ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.