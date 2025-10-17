2026 Yılı Bütçe Teklifi: Vergi Gelirlerinde Yüzde 28,7 Artış Öngörülüyor

(TBMM) - TBMM'ye sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan gelir kalemlerine göre, ÖTV'den 2 trilyon 549 milyar 288 milyon 172 bin TL, motorlu taşıtlar vergisinden 138 milyar 306 milyon 453 bin TL, harçlardan 459 milyar 574 milyon 763 bin TL, alkollü içkilerden 191 milyar 615 milyon 236 bin TL, tütün mamüllerinden 563 milyar 2 milyon 771 bin TL, şans oyunlarından 67 milyar 111 milyon 752 bin TL, para cezalarından toplam 388 milyar 966 milyon 82 bin TL, trafik cezalarından 129 milyon TL gelir bekleniyor.

TBMM'ye sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde hükümetin 2026-2028 dönemi bütçe teklifindeki vergi gelirlerinin oranları belli oldu. Buna göre, vergi gelirleri 2025 yılına göre yüzde 28,7 artış öngörülerek 15,6 trilyon lira olarak belirlendi. 2025 yılında ise tahmini yapılan 12 trilyon 651 milyar TL'nin yıl sonuna kadar 12 trilyon 143 milyar TL'sinin tahsil edileceği öngörülüyor. 2026 yılında gelir vergisi tahsilatının 3 trilyon 558 milyar 110 milyon 924 bin TL tutarında olacağı öngörülüyor. Bu tutar 2025 yılı ile kıyaslandığında yüzde 26,4 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisinden 2026 yılında, 2025 yılına göre yüzde 35,1 oranında artışla 1 trilyon 740 milyar 811 milyon 432 bin TL gelir tahsil edilmesi bekleniyor.

Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergisinden beklenen 2026 yılı geliri, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 12 milyar 299 milyon 393 bin TL.

Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtlar vergisinden 2026 yılında 138 milyar 306 milyon 453 bin TL gelir tahsil edilmesi hedefleniyor. Bu tutar 2025 yılı ile kıyaslandığında yüzde 28 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Değerli konut vergisi

2026 yılında değerli konut vergisinden, 2025 yılına göre yüzde 29,9 artışla 144 milyon 859 bin TL gelir bekleniyor.

Para cezaları

2026 yılı bütçesinde para cezalarından toplam 388 milyar 966 milyon 82 bin TL gelir hedefleniyor. Para cezalarının içinde ise vergi cezalarından 205 milyar 784 milyon 496 bin TL gelir öngörülüyor.

Trafik cezaları

İdari para cezalarından 2026 yılında toplam 81 milyar 518 milyon 734 bin TL gelir hedefleniyor. Bunların içinde trafik para cezalarından 129 milyon 658 bin TL, Karayolu Taşıma Kanununa göre alınan idari para cezalarından 4 milyar 290 milyon 672 bin TL, çevre idari para cezalarından 763 milyon 988 bin TL, diğer idari para cezalarından ise toplam 76 milyar 334 milyon 416 bin TL gelir hedefleniyor.

ÖTV

Özel tüketim vergisinden 2026 yılında beklenen gelir ise 2025 yılına göre kıyaslandığında yüzde 29,9 artışla 2 trilyon 549 milyar 288 milyon 172 bin TL.

Özel iletişim vergisi

2026 yılı bütçesinde özel iletişim vergisinden, 2025 yılına oranla yüzde 28,3 artışla 59 milyar 306 milyon 600 bin TL hedefleniyor.

Alkollü içkiler ve tütün mamülleri

Alkollü içkilerden ise 2025 yılına göre yüzde 28,7 artışla 2026 yılında 191 milyar 615 milyon 236 bin TL gelir tahsil edilmesi bekleniyor. Tütün mamüllerinden ise 2025'e göre yüzde 28,8 artışla 563 milyar 2 milyon 771 bin TL gelir tahsili hedefleniyor.

Dayanıklı tüketim ürünleri

Beyaz eşya vb. içeren dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 2026 yılında 149 milyar 4 milyon 127 bin TL gelir tahsili öngörülüyor. Bu tutar 2025 yılı ile kıyaslandığında yüzde 27,3 oranında bir artışa tekabül ediyor.

BSMV gelirleri

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV), 2025 yılına göre yüzde 17,6 oranında artışla 2026 yılında 631 milyar 947 milyon 749 bin TL gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Şans oyunları

Şans oyunlarından tahmin edilen gelir tutarı 2026 yılında 2025'e göre yüzde 23,3 oranında artışla 67 milyar 111 milyon 752 bin TL.

Özel iletişim vergisi

Özel iletişim vergisinden 2026 yılında 59 milyar 306 milyon 600 bin TL gelir sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu tutar 2025 yılı ile kıyaslandığında yüzde 28,3 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Dijital Hizmet Vergisi

Dijital Hizmet Vergisi başlığı altında 2026 yılında yüzde 18,2 artışla 37 milyar 42 milyon 392 bin TL gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Damga vergisi

Hükümet, damga vergisinden 2026 yılı tahmini gelirini 313 milyar 381 milyon 504 bin TL olarak hesapladı. Bu tutar 2025'e göre yüzde 37,9 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Harçlar

2026 yılı bütçesinde harçlardan elde edilecek gelir ise, 2025 yılına göre yüzde 36,4 oranında bir artışla 459 milyar 574 milyon 763 bin TL olarak hesaplandı.