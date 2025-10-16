2026 Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bugün açıklanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan 2026 yılı bütçe kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklif üzerindeki görüşmeler görüşmeler, 23 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü sunum yapacak ve bu sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlanmaları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi bekleniyor.

Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı bütçe kanun teklifi Genel Kurul'a sevk edilecek.