Tüik: "Finansal Yatırım Araçlarında Yıllık En Yüksek Reel Getiri Külçe Altın Oldu"

Güncelleme:
TÜİK, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına sırasıyla yüzde 67,25 ve yüzde 62,20 oranlarında en yüksek reel getiri sağladı.

TÜİK, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın yüzde 5,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, Euro yüzde 0,54 ve Amerikan Doları yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, Euro yüzde 1,05 ve Amerikan Doları yüzde 1,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 48,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 42,09 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 11,73, Euro yüzde 7,50, DİBS yüzde 5,06 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,00 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 5,36 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 8,36, Euro yüzde 4,26, DİBS yüzde 1,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA
500

