2026 Pansiyon Ücretleri Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri, 2026 yılı için ilköğretim kurumlarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okullarında ise 55 bin lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

2026 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul Türleri ve Kademesi

2026 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)

50.000
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

65.000
Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

50.000
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)

55.000

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
