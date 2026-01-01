Haberler

Elazığ'da yeni yılın ilk buzağısına 'Bereket' adı verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 2026'nın ilk dakikalarında doğan buzağıya 'Bereket' adı verildi. Tarım ve Orman İl Müdürü, doğum sonrası çiftliği ziyaret ederek buzağının sağlığını kontrol etti ve çeyrek altın taktı.

ELAZIĞ'da 2026'nın ilk dakikalarında dünyaya gelen buzağıya 'Bereket' adı verildi, çeyrek altın takıldı.

Merkeze bağlı Gölköy köyünde Mücahit Bakıl'a ait çiftlikte 2026'nın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde doğan buzağı, üreticilere moral oldu. Doğumun ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, beraberindekilerle çiftliği ziyaret etti. Ziyarette anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, küpe takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Taşkesen, buzağının sağlıklı ve bereketli bir şekilde büyümesi temennisinde bulunarak çeyrek altın taktı. Buzağıya 'Bereket' adının verildiğini söyledi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı