Albüm: 2026 Melbourne Otomobil Fuarı'na Katılan Otomobil Üreticilerinin Neredeyse Yarısını Çinli Markalar Oluşturdu

MELBOURNE, 13 Nisan (Xinhua) -- 2026 Melbourne Otomobil Fuarı, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da kapılarını açtı.

Fuara katılan otomobil üreticilerinin neredeyse yarısını Çinli otomobil üreticileri oluşturdu. Kompakt otomobillerden orta boy SUV'lara ve büyük kamyonetlere kadar uzanan Çin yapımı yeni enerjili modellerin yer aldığı fuarda hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerin geniş bir yelpazesi sunuldu.

