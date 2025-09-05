Haberler

2026 Hac Organizasyonu İçin Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme Süreci Sona Erdi

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğini duyurdu. Başvurular bugün sona eriyor.

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, bugün sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin hac ön kayıt ve hac kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Daha önceki yıllarda başvurusu olup, hac kaydını yenilemeyenler gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
