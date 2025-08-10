2026 Hac Organizasyonu için Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme Başvuruları Yarın Başlıyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, yarın başlayacak.

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Hacı adayları, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kendileri güncelleyecek.